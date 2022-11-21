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03:41, 21 ноября 2022
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Раскрыта стоимость проезда в московском метро в прошлом веке

Раскрыта стоимость проезда в московском метро в прошлом веке
Фото: Игорь Гаврилов / РИА Новости

Стоимость проезда в столичном метро в прошлом веке раскрыла директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«В конце 50-х годов ХХ века стоимость поездки в метро составляла 50 копеек, ровно столько же, как в 1935 году, при запуске подземки. Хотя за двадцать лет она понижалась до 30 копеек, но в итоге вернулась к первоначальному значению», — сказала специалист.

В 1961 году произошла денежная реформа, когда цены и деньги в стране были деноминированы в десять раз. Тогда появилась новая пятикопеечная монета. Она заменила жетоны и была способом оплаты проезда в течение 30 лет. В 1991 году билет на метро подорожал до 15 копеек, а через год в обиход снова вошли жетоны, подававшиеся по 50 рублей.

Ранее был раскрыт метод смягчения хода поезда московского метро.

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