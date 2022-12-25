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22:47, 25 декабря 2022
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Объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве

Объяснен смысл названия самой маленькой площади в Москве
Фото : © lana1501 / Фотобанк Лори

Смысл названия самой маленькой площади в столице объяснили в Тelegram-канале «История Москвы».

Самой маленькой считается площадь Лялина. Она расположена между Бульварным и Садовым кольцами в Басманном районе Центрального административного округа Москвы.

Как отметили администраторы канала, площадь назвали в честь ротмистра Пимена Лялина, у которого здесь был дом с участком в XVIII веке. Он был одним из фаворитов российской императрицы Елизаветы Петровны, а также служил камергером.

Ранее был раскрыт смысл названия одной из столичных площадей. Речь идет о Тишинской площади.

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