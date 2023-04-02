21:19, 02 апреля 2023
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Раскрыта история названия станции «Тестовская» в Москве
Название станции «Тестовская» связали с артистами, выступавшими в трактире Тестова.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Происхождение названия станции «Тестовская» Белорусского направления Московской железной дороги было раскрыто в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».
По имеющейся информации, на территории, где сейчас находится остановочный пункт железной дороги раньше был поселок, в котором проживали артисты цыганского хора.
При этом выступлениях их чаще всего проходили в трактире Тестова, который располагался на современной площади Революции.
Ранее было также раскрыто происхождение названия улицы Плющихи в центре Москве. Стало известно, что на этой улице раньше располагался одноименный кабак.