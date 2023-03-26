02:37, 26 марта 2023
1 мин.
Раскрыто происхождение названия улицы Плющихи в центре Москве
Улица Плющиха в центре Москвы получила свое название от кабака.
Фото: страница «Москва: История Москвы» во «ВКонтакте»
Происхождение названия улицы Плющихи было раскрыто в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы». Сообщается, что на этой улице раньше располагался одноименный кабак.
По информации источника, в XVIII в этой локации стоял кабак Плющеева, который в народе прозвали просто Плющихой. От этого слова в Москве образовалась новая одноименная улица.
Стало также известно, что на Плющихе в разное время жили представители элиты, например, писатель Лев Толстой, художник Василий Бакшеев и нейрохирург Николай Бурденко.
Ранее сообщалось, что столичный район Раменки был назван в честь местной речки.