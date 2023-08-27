Названо имя самого строгого директора школы сталинской эпохи
Историк вспомнил об обуздавшей сына Сталина Грозе из московской школы №25.
Об обуздавшей Василия Сталина, сына политического деятеля Иосифа Сталина, Нине Иосафовне Грозе вспомнил в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. В 1930-х Гроза была директором московской школы №25.
В 1931 году вышло постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе», где говорилось о создании сети образцовых школ. В них должны были учиться не только таланты, но и дети партийных деятелей, членов правительства, высокопоставленных военных, известных актеров
В Москве было несколько таких школ. Одна из них — № 25 (сейчас — № 1574) в Старопименовском переулке. В ней учились наследники Сталина, Берии, Микояна и других известных личностей.
«Конечно, условия в этой школе были лучше, чем в других. Финансов в такое учебное заведение вливали больше, и зарплаты у учителей были выше. Но ответственность была огромной! Пожалуется дочка или сынок своим высокопоставленным родителям на преподавателя — и все, пиши пропало! Уволят с «волчьим билетом»», — отметил Бурт.
И все же были учителя, которые не боялись ставить детям элиты тройки и даже двойки. Буквально все ученики 25-й отчаянно боялись директора школы с характерной фамилией, добавил историк.
«Нина Иосафовна не раз давала укорот Васе Сталину и даже грозилась вызвать в школу отца», — рассказал он.
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