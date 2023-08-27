Названо имя самого строгого директора школы сталинской эпохи

В Москве было несколько таких школ. Одна из них — № 25 (сейчас — № 1574) в Старопименовском переулке. В ней учились наследники Сталина, Берии, Микояна и других известных личностей.

«Конечно, условия в этой школе были лучше, чем в других. Финансов в такое учебное заведение вливали больше, и зарплаты у учителей были выше. Но ответственность была огромной! Пожалуется дочка или сынок своим высокопоставленным родителям на преподавателя — и все, пиши пропало! Уволят с «волчьим билетом»», — отметил Бурт.

И все же были учителя, которые не боялись ставить детям элиты тройки и даже двойки. Буквально все ученики 25-й отчаянно боялись директора школы с характерной фамилией, добавил историк.

«Нина Иосафовна не раз давала укорот Васе Сталину и даже грозилась вызвать в школу отца», — рассказал он.

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