Раскрыты подробности о негласных правилах в советской школьной среде

Импортная жевательная резинка была долгоиграющей, и вкус не терялся очень долго, поэтому возникли практики дожевывания: пожевал — передал другому, отметил Куприянов. На ночь жвачку клали в холодильник, чтобы утром она снова стала такой же вкусной. «Никто не брезговал, все это считалось нормальным», — отметил профессор.

Ранее о выдаче волчьего билета выпускникам школ за пьянство в начале ХХ века рассказал историк и журналист Валерий Бурт.