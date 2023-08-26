Раскрыты подробности о негласных правилах в советской школьной среде
Стало известно о негласных правилах делиться жвачкой и дожевывать ее в СССР.
О негласных школьных правилах делиться жвачкой и дожевывать ее в СССР «Мосленте» стало известно из беседы с профессором, автором исследования «Жевательная резинка в жизненном мире юных москвичей 1960-1980 годов» Борисом Куприяновым. В то время самой вкусной жвачкой считалась та, которую получали в качестве сувениров из-за рубежа.
В школе был такой порядок: если тебе привезли жевательную резинку, ты должен был ее разделить на столько кусочков, сколько человек в классе, и со всеми обязательно поделиться. Если ты «крысятничал», пытался жевать в одиночку, это считалось очень неприличным. Такую модель поведения можно расценить как коллективизм советских детей, а можно — как дружбу, стремление к справедливости
Импортная жевательная резинка была долгоиграющей, и вкус не терялся очень долго, поэтому возникли практики дожевывания: пожевал — передал другому, отметил Куприянов. На ночь жвачку клали в холодильник, чтобы утром она снова стала такой же вкусной. «Никто не брезговал, все это считалось нормальным», — отметил профессор.
Ранее о выдаче волчьего билета выпускникам школ за пьянство в начале ХХ века рассказал историк и журналист Валерий Бурт.