22:29, 27 августа 2023
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Раскрыто имя создателя 1 сентября и Последнего звонка
Создателем 1 сентября и Последнего звонка стал советский учитель Брюховецкий.
Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com
Имя создателя Дня знаний и Последнего звонка назвал историк Валерий Бурт в материале «Мосленты». Одним из придумавших важные для школьников даты стал заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий.
Брюховецкий был учителем краснодарской школы №12. В 1970-е годы он предложил идею Последнего звонка — ностальгического дня для выпускников школ в конце мая. В 1984 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний». Его также связывают с именем Брюховецкого.
Ранее Бурт вспомнил имя самого строгого директора школы сталинской эпохи.