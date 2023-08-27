Раскрыто имя создателя 1 сентября и Последнего звонка

Имя создателя Дня знаний и Последнего звонка назвал историк Валерий Бурт в материале «Мосленты». Одним из придумавших важные для школьников даты стал заслуженный учитель РСФСР Федор Брюховецкий.

Брюховецкий был учителем краснодарской школы №12. В 1970-е годы он предложил идею Последнего звонка — ностальгического дня для выпускников школ в конце мая. В 1984 году вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний». Его также связывают с именем Брюховецкого.

Ранее Бурт вспомнил имя самого строгого директора школы сталинской эпохи.