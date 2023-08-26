Названы самые отчаянные искатели жвачки в советской Москве

О самых отчаянных искателях жвачки в советской Москве рассказал «Мосленте» участник летней конференции МГПУ, профессор, автор исследования «Жевательная резинка в жизненном мире юных москвичей 1960-1980 годов» Борис Куприянов.

По его словам, в те годы родители внушили детям страх относительно покупки жвачки. Это было связано с известным уголовным процессом 1961 года: фигуранты, осужденные за фарцовку и валютные махинации, были расстреляны. Родители транслировали детям свой страх, опасаясь в том числе за свое благополучие — за поступки своих несовершеннолетних детей их могли ждать крупные неприятности, объяснил собеседник «Мосленты».