Названы самые отчаянные искатели жвачки в советской Москве
Исследователь рассказал о самых отчаянных искателях жвачки в советской Москве.
О самых отчаянных искателях жвачки в советской Москве рассказал «Мосленте» участник летней конференции МГПУ, профессор, автор исследования «Жевательная резинка в жизненном мире юных москвичей 1960-1980 годов» Борис Куприянов.
По его словам, в те годы родители внушили детям страх относительно покупки жвачки. Это было связано с известным уголовным процессом 1961 года: фигуранты, осужденные за фарцовку и валютные махинации, были расстреляны. Родители транслировали детям свой страх, опасаясь в том числе за свое благополучие — за поступки своих несовершеннолетних детей их могли ждать крупные неприятности, объяснил собеседник «Мосленты».
Тем не менее были мальчишки, которые ходили к гостинице «Украина» и покупали у швейцаров жевательную резинку. Но это были отпетые хулиганы, которым нечего терять. Они шли и покупали американские сигареты и жвачку. Платили рублями и значительно дороже, чем все это стоило бы в пересчете на валюту
«В переходе на нынешней Тверской, а тогда улице Горького, стояли те, кто предлагал обменять или продать жевательную резинку», — добавил Куприянов.
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