Россияне перечислили нетипичные женские профессии времен СССР

Нетипичные женские профессии времен СССР перечислили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Пользователи сети вспомнили, что в советское время девушки часто работали сварщицами, крановщицами и сталеварами.

Комментаторы привели реальные примеры из жизни. «Дочка соседки уехала куда-то на одну из многочисленных строек крановщицей. Это начало 50-х. Подъем был такой», «Работала у меня на предприятии в термическом цеху бабушка-сварщица, ей уже под 80 было, ее вынудили уйти на пенсию. А как массово на испытаниях агрегаты течь начали, пригласили обратно», — рассказали они.

По мнению пользователей сети, женщины в СССР выбирали такие специальности из-за романтического флера. Кроме того, интенсивный физический труд достойно оплачивался, а высшего образования для этой работы не требовалось. «Это был их выбор. И у этих женщин никогда не было мыслей о том, что мужчины им не дают самореализовываться. Причем сварщица вечерком и в платье наряжалась, и туфли красивые надевала, и танцевать любила», — заключили в комментариях.

Ранее о самых опасных случаях на столичных стройках вспомнила в разговоре с «Мослентой столичная крановщица Валентина Романова, пришедшая в профессию еще в СССР. По ее словам, чаще всего ЧП происходят из-за человеческого фактора.