Московская крановщица вспомнила о самых опасных случаях на столичных стройках

О самых опасных случаях на столичных стройках вспомнила в разговоре с «Мослентой» столичная крановщица Валентина Романова, пришедшая в профессию еще в СССР. По ее словам, чаще всего ЧП происходят из-за человеческого фактора.

«У меня было только три несчастных случая, и все с кирпичами. Один на руку упал человеку. В другом случае плохой был сам поддон, он сломался, вся эта пачка упала на землю. Кирпичи разлетелись, как гранаты, во все стороны. Двум людям по ногам попали осколки, в результате — переломы. Слава Богу, что все живы», — поделилась Романова.

По словам крановщицы, груз чаще всего падает из-за неправильно зацепленного троса, а обрушение кранов происходит из-за износа металла или неправильного крепежа кранов. Такие неполадки дают о себе знать во время сильного ветра и нередко приводят к несчастным случаям.

Ранее в Москве двое человек погибли, упав со строящегося объекта офисного центра в Бумажном проезде. С высоты 65 метров упали рабочие 1989 и 1998 года рождения. По предварительной информации, крановщик зацепил подъемной частью крана пилон.