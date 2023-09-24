Стало известно о гонениях московских любителей рок-музыки
Стало известно о гонениях московских любителей рок-музыки в 1980-х.
Подробности о гонениях московских любителей рок-музыки в 1980-х годах стали известны «Мосленте» из разговора с хозяином самого большого музыкального магазина на старой «Горбушке» Сергеем Окуляром.
По его словам, перед тем, как пластинками, кассетами и рок-атрибутикой стали торговать на «Горбушке», у московских меломанов было несколько мест для сборов. В 80-х пластинками ездили меняться на Самотеку — сквер у Самотечной площади, к ГУМУ и в Химки.
«В Химках Борис Симонов, который позже открыл музыкальный магазин "Трансильвания", снимал по выходным помещение клуба нумизматов. Вход стоил 50 копеек, от меломанов, или филофонистов, как они официально назывались в СССР, отбоя не было. И в маленькое помещение, напоминавшее избу, все желающие скоро перестали вмещаться», — рассказал Окуляр.
Собиралась толпа, а где пластинки — там и сопутствующие товары: джинсы, жвачка и прочее. Начались милицейские рейды — статью за спекуляцию тогда никто не отменял. И толкучку в Химках прикрыли где-то к весне 1985-го.
Пришлось перебираться «в леса», продолжил собеседник «Мосленты». Встречаться стали у железнодорожных платформ по тому же направлению.
«Сначала собирались в тех же Химках, но переходили уже на другую сторону от станции. Приезжали с Ленинградского вокзала, стихийно занимали площадку и там толкались. Но химкинская милиция разгоняла и там, поэтому место сбора решили организовать чуть дальше — на платформе Новоподрезково», — поделился воспоминаниями он.
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