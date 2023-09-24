Стало известно о гонениях московских любителей рок-музыки

Подробности о гонениях московских любителей рок-музыки в 1980-х годах стали известны «Мосленте» из разговора с хозяином самого большого музыкального магазина на старой «Горбушке» Сергеем Окуляром.

По его словам, перед тем, как пластинками, кассетами и рок-атрибутикой стали торговать на «Горбушке», у московских меломанов было несколько мест для сборов. В 80-х пластинками ездили меняться на Самотеку — сквер у Самотечной площади, к ГУМУ и в Химки.

«В Химках Борис Симонов, который позже открыл музыкальный магазин "Трансильвания", снимал по выходным помещение клуба нумизматов. Вход стоил 50 копеек, от меломанов, или филофонистов, как они официально назывались в СССР, отбоя не было. И в маленькое помещение, напоминавшее избу, все желающие скоро перестали вмещаться», — рассказал Окуляр.