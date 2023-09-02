Стало известно о причинах исчезновения рынков с самой знаменитой улицы столицы

Причины исчезновения рынков с Арбата назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«В 1820 году по велению городских властей был снесен Земляной вал на пересечении Арбата и старой Смоленской дороги, и образовалась обширное пустое пространство. На том месте стали торговать всякой всячиной. Разумеется, была на Смоленском рынке, как его назвали, и снедь, но ее отодвинули прилавки с домашним скарбом, книгами, посудой, антиквариатом», — напомнил он.

По словам Бурта, после Октябрьской революции Смоленский рынок превратился в «одну из бесчисленных московских толкучек». А в середине 1920-х годов Моссовет принял решение о строительстве на углу Арбата пятиэтажного универмага, по этой причине рынок пришлось убрать.

В 1932 году на Арбате, рядом с кинотеатром «Художественный» появился крытый рынок немалых размеров, продолжил историк. Когда же потребовалось место для строительства наземного павильона метро, площадь этого рынка сократили. А в 1941-м Арбатская площадь серьезно пострадала из-за немецких бомбардировок. Несколько бомб попали в рынок, остатки которого после завершения Великой Отечественной войны снесли.

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