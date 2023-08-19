Стали известны подробности о жизни основателя легендарной династии кондитеров

Подробности о жизни основателя легендарной династии кондитеров Абрикосовых вспомнил в материале «Мосленты» журналист и историк Валерий Бурт. Он отметил, что родоначальником «Товарищества А.И. Абрикосова» был крепостной крестьянин Степан Николаев.

«Для своей барыни, помещицы села Троицкого Анны Петровны Левашовой он готовил всякие кушанья. Особенно ему удавались варенье из слив и мармелад из абрикосов», — рассказал Бурт.

После указа Александра I «Об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключении условий, основанных на обоюдном согласии» от 1803 года Николаев переехал в Москву и стал купцом. Он получил фамилию Абрикосов, а его фирменным десертом стала абрикосовая пастила, рецепт которой купец держал в секрете. После смерти Абрикосова в 1812 году дело перешло к его детям.

Ранее Бурт раскрыл подробности истории российской «фарфоровой империи» промышленника Матвея Кузнецова в конце XIX века.