Раскрыты подробности о судьбе самых известных пассажей в столице

О судьбе самых известных московских пассажей рассказал в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. По его словам, множество из них были снесены.

Например, на месте, где раньше располагался Лубянский пассаж, сейчас стоит «Детский мир». Снесли его ровно 70 лет назад. Другой крупный пассаж, который занимал квартал между Петровкой и Неглинной улицами, разбила германская бомба в 1941 году. А соседний с ним Голофтеевский пассаж, где раз в год даже служились молебны, был снесен в 70-х годах минувшего века. На его месте построено одно из зданий ЦУМа.

А вот знаменитый Петровский пассаж, который открылся в 1906 году, стоит в столице и по сей день. Открыла его предпринимательница Вера Фирсанова, именем которой он в свое время и был назван. Но после октября 1917 года Фирсанову ограбили и выселили из собственного особняка на 1-й Мещанской. Пассаж из Фирсановского переименовали в Петровский, а все магазины выселили, так как торговать в те годы было просто нечем.

Во время Великой Отечественной войны сюда стали селить москвичей, потерявших жилье. Позже сюда стала возвращаться торговля, однако былого изобилия в послевоенные годы здесь уже не было. В наши же дни, отметил историк, торговля в пассаже идет хорошо.

Ранее магазин в сталинской высотке в Москве разозлил пользователей сети.