Россияне поспорили о вкусе кваса времен СССР

Сделанная в 1968 году на Кузнецком мосту в столице фотография очереди за квасом из бочки была опубликована в Telegram-канале «Старая Москва». В комментариях россияне обсудили его вкус в годы СССР.

«Самый вкусный квас был из этих бочек. Застала его в 1980-х. Хоть еще и маленькая была, но, реально, вкуснее ничего с тех пор не пила», «Эх, нет сейчас такого кваса», «Что бы там ни было, а тот квас был действительно ХЛЕБНЫМ», — написали юзеры.

Другие подписчики канала с ними поспорили. «Сейчас много интересных квасов. Окрошечные — белые, кислые, с хреном... Овсяные, с мятой, со смородиной… Окрошка на сладком квасе тех лет была отвратительна», «Я тоже не могла сначала из этого кваса есть окрошку, а потом привыкла, и ничего, нормально. Мы-то в деревне окрошку делали из белого кваса, настоянного на гуще. Поэтому хлебный и из сусла долго не могла есть», — рассказали они.

Ранее россияне назвали стоимость кваса во времена СССР.