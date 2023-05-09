Россияне назвали стоимость кваса во времена СССР

Стоимость кваса во времена СССР назвали россияне в комментариях под публикацией архивного снимка уличной торговли в группе «Москва - воспоминания Детства» во «ВКонтакте». Пользователи сети вспомнили, что стакан напитка можно было купить за три копейки.

«Три копейки стакан, пять копеек кружка», «В мое время стоил шесть копеек», «И в бидон, и в трехлитровые банки разливали и брали домой окрошку делать», «Тот квас вернуть в принципе невозможно прежде всего потому, что людям невозможно вернуть ту пищеварительную систему», — прокомментировали юзеры.

Ранее жительница столичного района Медведково вспомнила о единственной достопримечательности своего района в 1990-х. Она отметила, что в младших классах ей пришлось писать сочинение про ларек с квасом, потому что больше ничего интересного на территории района не было.