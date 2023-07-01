Историк рассказал о выдаче волчьего билета выпускникам в начале ХХ века

О выдаче волчьего билета выпускникам школ за пьянство в начале ХХ века рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

В качестве примера он привел воспоминания московского писателя Константина Паустовского, которыми тот поделился в своей «Повести о жизни».