Историк рассказал о выдаче волчьего билета выпускникам в начале ХХ века
Историк рассказал о выдаче волчьего билета выпускникам школ за пьянство в начале ХХ века.
О выдаче волчьего билета выпускникам школ за пьянство в начале ХХ века рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.
В качестве примера он привел воспоминания московского писателя Константина Паустовского, которыми тот поделился в своей «Повести о жизни».
Паустовский вспоминал, как он в компании одноклассников после успешной сдачи выпускных экзаменов отправился в пивную. А это было строжайше запрещено — проштрафившиеся гимназисты могли получить волчий билет, то есть аттестат с отметкой о неподобающем поведении. С ним поступать в высшее учебное заведение не разрешалось
Тогда за подгулявшим Паустовским и его товарищами увязался агент сыскного отделения, заявивший, что в свое время получил волчий билет за подобное поведение и теперь он добивается аналогичного наказания для других. Но выпускникам удалось от него скрыться.
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