Стали известны подробности об отношении Сталина к одному виду транспорта

О сомнениях Сталина в устойчивости троллейбусов рассказал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

В 30-х годах первым секретарем московского городского комитета ВКП(б) был Лазарь Каганович, а его заместителем — Никита Хрущев, напомнил автор. В своих мемуарах Хрущев утверждал, что его шеф к троллейбусам относился прохладно, сомневался в новом на тот момент виде транспорта и Иосиф Сталин.

«Почему-то многие считали, что троллейбус обязательно должен перевернуться, например, на улице Горького — на спуске у здания Центрального телеграфа. И Сталин, боясь, что неудача может быть использована заграничной пропагандой, запретил испытания, но опоздал. Они прошли удачно, и троллейбус вошел в нашу жизнь…» — процитировал Бурт Хрущева.

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