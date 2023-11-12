Раскрыты подробности о любимом напитке москвичей в XIX веке

О появлении чайных в Москве во время царствования российского императора Александра II рассказал в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«В XIX веке чай пили едва ли не в каждом доме Белокаменной. Напиток был стихией, увлечением, наслаждением, необходимостью. Даже у бедняков, живущих в тесных каморках, на видных местах высился начищенный самовар», — написал специалист.

Поначалу напиток подавали в ресторанах, трактирах, закусочных, на постоялых дворах, почтовых станциях, на гуляньях. А при Александре II в Москве появились специализированные заведения, отметил Бурт. В чайных к напитку подавали молоко, сливки, бублики, баранки, масло, колотый сахар, а алкоголь не продавали. Основным контингентом были крестьяне и извозчики. Начиная с самого утра, они заказывали большой чайник с кипятком и маленький — с заваркой, и несколько кусочков чая.

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