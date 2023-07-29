Стало известно об отношении советской власти к нудистам

Об отношении советской власти к нудистам, внезапно появившимся на улицах в прошлом веке, стало известно из материала «Мосленты». Историк Валерий Бурт рассказал, что сам революционер Владимир Ленин был не против раздетых людей, так как за границей это считалось нормой.

Тогда Ленин узнал, что иностранцы без стеснения купаются вместе не только в одежде, но и без нее, и не имеют на этой почве никаких скандалов. Такого же хотел добиться и революционер.

Практически сразу после революции 1917 года появилось целое общество «Долой стыд», участники которого считали одежду буржуазной условностью, от которой надо освободиться. Особенно они активизировались в летнее время, выходя на демонстрации в центр Москвы, хотя движение было популярным не только в столице, но и в других городах.

Типичной представительницей «голой» пропаганды была Александра Коллонтай, написавшая статью «Дорогу крылатому Эросу!» Даже в 50-летнем возрасте она невозмутимо меняла любовников и советовала людям поступать так же. Сторонницей таких отношений была и подруга Ленина Инесса Арманд, которая в результате своего образа жизни родила пять детей от разных мужчин.

Но в сентябре 1924 года в «Известиях» вышла статья наркома здравоохранения Николая Семашко, который писал о том, что похождения по Москве без одежды недопустимы, особенно с гигиенической точки зрения. Он призвал незамедлительно прекратить работу общества «Долой стыд», пригрозив репрессиями.

Ранее нудисты у храма Христа Спасителя не удивили москвичей.