Нудисты у храма Христа Спасителя не удивили москвичей

Один из жителей столицы опубликовал группе Facebook «Соседи. Якиманка, Полянка, Замоскворечье» фото нудистского пляжа на фоне храма Христа Спасителя.

Некоторые юзеры предположили, что пляж мужской, так как на фото не видно женщин: «Что-то одни мужики…», «Возможно, это не нудистский, а просто мужской пляж. На мужских или женских пляжах в принципе не считается недопустимым находиться вообще без одежды. Особенно если это мужской пляж - мужчины в принципе менее стеснительны», «Там пляж долго существовал, ещё в 70 х мальчишки купались».

Остальные же комментаторы вспомнили, что через несколько лет храм и вовсе снесли: «К сносу готовятся», «Это невинная шалость, ведь через пару лет храм вообще снесли».

Ранее оголившую грудь возле храма модель обвинили в оскорблении чувств верующих. Представители РПЦ заявили, что попытки оскорбления религиозных символов должны «встречать правовую оценку».