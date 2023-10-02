Обед в столовой МГУ начала 1950-х годов попал на видео
Обед студентов МГУ в начале 1950-х годов запечатлели на видео.
Обед советских студентов МГУ в начале 1950-х годов запечатлели на видео. Кадры из документального фильма были опубликованы в группе «ВКонтакте» «Москва: История Москвы».
В ролике показан процесс приготовления еды в нескольких цехах: в холодном цеху для студентов и работников университета готовят салаты, в горячем — первые и вторые блюда, в частности солянку и котлеты, кондитеры пекут булочки и плюшки.
На кадрах официантки приносят студентам и преподавателям заказы на подносах прямо к столикам.
«Помню эту столовую. Там все было вкусно и каждое блюдо проверялось на нитраты. Обслуживание студентов на высоком уровне! И обед стоил 50 копеек», — поделился воспоминаниями в комментариях один из пользователей сети.
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