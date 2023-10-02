Обед в столовой МГУ начала 1950-х годов попал на видео

На кадрах официантки приносят студентам и преподавателям заказы на подносах прямо к столикам.

«Помню эту столовую. Там все было вкусно и каждое блюдо проверялось на нитраты. Обслуживание студентов на высоком уровне! И обед стоил 50 копеек», — поделился воспоминаниями в комментариях один из пользователей сети.

Ранее известный актер вспомнил о детстве на одной из центральных улиц Москвы.