Известный актер вспомнил о детстве на одной из центральных улиц Москвы

О детстве на одной из центральных улиц Москвы вспомнил в беседе с «Мослентой» актер Андрей Соколов.

Артист рассказал, что жил в доме на Якиманке. Это было одноэтажное деревянное здание «со всеми удобствами» и детским садом во дворе, в котором можно было оказаться просто, открыв окно. В настоящее время на этом месте стоит другое жилое здание, отметил он.

По словам Соколова, во время демонстраций и парадов в Москве народ шел по Якиманке, и мы детьми вливались в эти потоки, добираясь в них до Красной площади. На обратном пути их вылавливали и доставляли домой.

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