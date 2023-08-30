07:40, 30 августа 2023
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Известный актер вспомнил о детстве на одной из центральных улиц Москвы
Актер Андрей Соколов рассказал, что жил в деревянном доме на улице Якиманка.
Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com
О детстве на одной из центральных улиц Москвы вспомнил в беседе с «Мослентой» актер Андрей Соколов.
Артист рассказал, что жил в доме на Якиманке. Это было одноэтажное деревянное здание «со всеми удобствами» и детским садом во дворе, в котором можно было оказаться просто, открыв окно. В настоящее время на этом месте стоит другое жилое здание, отметил он.
По словам Соколова, во время демонстраций и парадов в Москве народ шел по Якиманке, и мы детьми вливались в эти потоки, добираясь в них до Красной площади. На обратном пути их вылавливали и доставляли домой.
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