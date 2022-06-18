Раскрыта практика обмена найденных черепов на конфеты во времена СССР

Практику обмена найденных черепов на конфеты во времена СССР раскрыл «Мосленте» автор проекта «Забвение», посвященного забытым и уничтоженным в разные годы московским кладбищам, фотограф Михаил Петров.

«В различных источниках можно найти воспоминания людей, утверждавших, что в окрестностях уничтожаемого кладбища можно было встретить детей, играющих с насаженными на деревянные палки человеческими черепами. Они же вспоминают о случаях обмена этих черепов на конфеты, которые детям предлагали студенты-медики», — рассказал Петров.

По его словам, во время подготовки к застройке территорий кладбищ экскаваторы то и дело обнажала захоронения, отбрасывая в сторону землю, содержащую фрагменты костей и обломки надгробий. Так случилось и с бывшим Дорогомиловским кладбищем, территория которого практически не охранялась.

Ранее высокопоставленных москвичей расстроил вид кладбища из их окон. Исследователь отметил, что в советские годы на территории Москвы по разным причинам было уничтожено большое количество кладбищ.