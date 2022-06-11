Высокопоставленных москвичей расстроил вид кладбища из их окон. Об этом «Мосленте» рассказал исследователь, создатель посвященного забытым некрополям проекта «Забвение» Михаил Петров.

Исследователь отметил, что в советские годы на территории Москвы по разным причинам было уничтожено большое количество кладбищ. Одной из самых странных он считает причину, по которой в 1982 году было уничтожено старинное кладбище Храма Всех Святых во Всехсвятском на Соколе, где был захоронен Иван Багратион — отец знаменитого полководца времен Отечественной войны 1812 года Петра Багратиона.

«По одной из версий, уничтожение инициировали высокопоставленные жильцы соседнего, так называемого генеральского дома. Многих из них расстраивал вид на кладбище, открывавшийся из окон их роскошных квартир», — рассказал Петров.

Ранее жительница Москвы раскрыла стоимость места под могилу на Люблинском кладбище. По ее словам, участок земли под могилу стоит там 1 миллион 100 тысяч рублей, однако место под урну с прахом можно приобрести в несколько раз дешевле.