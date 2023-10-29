Стало известно о причине появления негативного образа Москвы в литературе

Причину появления негативного образа Москвы в литературе в беседе с «Мослентой» назвала доцент кафедры английской филологии института иностранных языков Московского городского педагогического университета (МГПУ) Надежда Шалимова.

В материале «Мосленты» эксперт вспоминает строки из «Евгения Онегина»: «…К старой тетке, Четвертый год больной в чахотке, Они приехали теперь. Им настежь отворяют дверь, В очках, в изорванном кафтане, С чулком в руке, седой калмык Встречает их, в гостиной крик Княжны, простертой на диване…»

Тем, кто приезжает в столицу, хочется быстрее вернуться в современный, деловой и светский Петербург. Так возникает другой образ Москвы, негативный и тяжелый, отметила Шилимова.

Такой столица представляется в комедии Грибоедова «Горе от ума». Чацкий восклицает: «Москва, сюда я больше не ездок…». Образ города в произведении сопряжен с интригами, неискренностью, невозможностью людей быть самими собой.

Ранее популярная актриса Тулинова представила Москву и Муром людьми.