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В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР

В сети обсудили экспериментальный дом времен СССР
Кадр: Retromap

Пользователи сети обсудили необычный дом на улице Шверника в Москве. В его архитектуре есть несколько экспериментальных по меркам СССР решений — к примеру, стеклянные входные двери, открытые лоджии и зеленые кровли. Снимок здания выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

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Многие комментаторы отметили, что тепло относятся к подобным зданиям советских времен. «Я жила в таком доме на Байкальской улице. Когда его построили, а это было в декабре 1971-го, первые полгода при открывании входных стеклянных дверей включались с двух сторон обогреватели с теплым воздухом», — рассказала одна из пользовательниц. Женщина вспомнила, что ей это казалось красивым и необычным. Кто-то добавил, что такие дома напоминают корпус пансионата или южного санатория.

Некоторые с сожалением отметили, что в последние годы жильцы начали бесконтрольно остеклять балконы и лоджии в домах, где изначально этого не предусмотрено. «Дом сильно в облике теряет», «Курятник-скворечник получается», — написали пользователи. Кто-то предложил запретить остекление объектов или предусмотреть для него строго типовой вид.

Ранее россиян заинтересовал снимок экспериментального дома «на курьих ножках» на Проспекте Мира.

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