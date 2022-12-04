История
02:22, 04 декабря 2022
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Пользователи сети вспомнили обязательные атрибуты советских юношей

Пользователи сети вспомнили обязательные атрибуты советских юношей
Фото: А. Коханов /РИА Новости

Обязательные атрибуты советских юношей обсудили пользователи в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Обязательными атрибутами любого дворового пацана того времени были ножичек, а также магнитофон, без них — никуда», — написал автор поста. В комментариях многие вспомнили, что повсюду брали с собой магнитофоны, одной из популярных в советские годы марок была «Романтик».

Некоторые юзеры не поняли, зачем каждому юноше нужен был нож. «Мальчишки играли в ножичек. Помню, что чертили круг на земле и бросали его», — объяснили им. После этого несколько женщин признались, что в детстве очень хотели поиграть в ножичек с ребятами, но стеснялись попроситься в команду.

Ранее о любимой забаве советских мальчиков рассказал переводчик и главный редактор «Иностранной литературы» Александр Ливергант. Он вспомнил о детстве на Извозной улице, недалеко от железнодорожных путей рядом с современным Кутузовским проспектом.

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