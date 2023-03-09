Москвичи вспомнили очередь в день открытия популярного столичного универмага

«Московский» распахнул свои двери для покупателей 5 ноября, cтав самой крупной торговой точкой Европы. «В день открытия там была огромная очередь, чтобы попасть в магазин. Сами стояли, помню», «Бегали туда на лекциях: половина в универмаг, половина пишет лекции под копирку», «Я работала там с открытия», — поделились комментаторы.

Ассортимент универмага, по словам пользователей сети, был разнообразен. «Колготки цветные там были», «Не похожий ни на что универмаг. Когда-то я там туфли и платье купила перед свадьбой», «Ездили туда из области», — написали они. Одна из пользовательниц рассказала, что в «Московском» проходили лотереи с ценными призами, где она выиграла хрустальную вазу и пылесос.

Фолловеры с огорчением отметили, что некогда популярный магазин сейчас переживает не лучшие времена. «Внутри там сейчас какой-то рынок из непонятных магазинов и товаров», — пожаловались в комментариях. Кто-то возразил, что и сейчас в «Московском» можно найти удачные вещи, кроме того, в потерявшем популярность универмаге не бывает толп.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент продуктовых магазинов в 1970-х. Комментаторы перечислили стандартный набор продуктов на полках в СССР: в основном это были консервы, трехлитровые банки сока, фасованные пакеты с печеньем и молочные продукты.