Раскрыта история внутреннего оформления станции «Маяковская»

Историю внутреннего оформления станции московского метро «Маяковская» раскрыли авторы Telegram-канала «Старая Москва». Стало известно, что арочные дуги из стали для станции были изготовлены по спецзаказу на заводе дирижаблестроения.

«Только там нашелся широкополосный профилированный стан, позволивший выполнить задуманные стальные детали. Так оборудование для производства ребер жесткости дирижаблей помогло создать особенный архитектурный облик "Маяковской"», — говорится в сообщении.

В комментариях к публикации один из пользователей добавил, что по легенде, это модифицированные ребра одной из строившихся на Дирижаблестрое машин. В то время советская программа дирижаблестроения стала закрываться, а ресурсы и техника списываться и пристраиваться. «К 1940 программа была свернута вовсе, а несущие каркасные дуги остались только в интерьере "Маяковской"», — добавил юзер.

Ранее директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко назвала «Маяковскую» самой кинематографичной станцией столичной подземки.