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21:28, 05 января 2023
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Названа самая кинематографичная станция московского метро

Названа самая кинематографичная станция московского метро
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Самую кинематографичную станцию столичного метро назвала директор музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

«Это одна из красивейших и харизматичных станций Москвы — "Маяковская". Следом за ней по популярности у киношников следует "Площадь Революции" и "Воробьевы горы". Последняя до того, как стать станцией-призраком, «Ленинские горы» (ее первоначальное название) были самой любимой съемочной площадкой среди всех станций московского метро», — сказала она.

Самым популярным для съемок сооружением, относящимся к подземке, оказался Смоленский метромост. По словам Бондаренко, его снимали чаще, чем станцию «Маяковская». Причинами тому специалист назвала возможность запечатления облика Москвы с ее разнообразной архитектурой, рекой и передовым транспортом.

Ранее было определено используемое для одной станции метро количество светильников.

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