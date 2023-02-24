Россияне вспомнили опасные места для детских игр в СССР

Опасные места для детских игр обсудили россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Раньше в каждом районе было очень много строек. А нам, детишкам, лучше места для игр и не найти», — поделился автор публикации. Многие юзеры признались, что и в их жизни подобное было.

«Да! И кто-то постоянно страдал», «На меня как-то ворота упали», «Ох, я один раз свалилась с этих плит в грязь. Дома папа грозно сказал: «Ты дочь строителя, ты должна порхать по стройке как бабочка!» Больше я не падала», «Падали, ломали руки, ноги, но все равно возвращались», — поделились участники дискуссии.

Несколько человек признались, что не раз становились свидетелями трагедий, играя на стройках, поэтому своим детям забираться в такие места запрещают.

Ранее россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта. Речь шла о вареной сгущенке.