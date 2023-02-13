Россияне обсудили опасные последствия приготовления популярного в СССР десерта

Опасные последствия приготовления популярного в советские годы десерта — вареной сгущенки — россияне обсудили в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

«Я один раз сварил, потом часа два кухню отмывал. Забыл про нее, а она бахнула, но была вкусная…» — поделился автор поста в интернет-сообществе.

Многие юзеры признались, что у них есть аналогичный опыт. «Было дело! Потолок сам отмывал», «Что-то напомнило мне! От души спасибо, насмеялась, как же интересно жили», «У-у-у, сколько стен и потолков было в сгущенке!» — написали они.

«Хорошо, что в потолок улетала, а не в лоб... Я слышала, что важно, чтобы банка была полностью покрыта водой, чтобы не было взрыва. И что под нее надо положить полотенце», — отметила одна из участниц дискуссии. Сама она не решилась проверить рецепт на практике, так как про взрывы банок рассказывает слишком много людей, а историй с успешным концом очень мало.

Другой юзер рассказал, что прокалывал банку сгущенки перед варкой, чтобы она не взрывалась.

Ранее об опасности «сладкой терапии» для поднятия настроения напомнила эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, злоупотребление пирожными может привести к воспалению жировой ткани и к блокированию гормона радости.