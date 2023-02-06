Россияне вспомнили опыт работы в стройотрядах

О своих первых заработках вспомнили россияне в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте». В советские годы многие студенты трудились на стройках.

«Я был в стройотряде. На первый свой кассетный магнитофон заработал», — поделился автор поста. Публикацию он проиллюстрировал снимком, на котором молодой человек держит стопку кирпичей.

«Да уж, здравствуй межпозвоночная грыжа», — отреагировал на увиденное один из пользователей. Многие согласились, что подобная работа для растущего организма действительно очень опасна. «Я по 12 килограммов таскал, и ничего», — возразил им один из подписчиков интернет-сообщества.

«Стройотряд — это не только деньги. Это дружба, это опыт. Чтобы поехать строить, нужно было три месяца учиться на каменщика. Получали корочки. Мы так заработали на свадьбу. Вспоминаю эти дни с удовольствием, хотя трудились по 12 часов», — поделилась воспоминаниями участница дискуссии.

Ранее пользователи сети обсудили эффективный в прошлом способ зарабатывания денег. Они вспомнили, как сдавали пустые бутылки в пункты приема.