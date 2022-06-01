В сети обсудили палатки московских чистильщиков обуви

Палатки московских чистильщиков обуви обсудили пользователи социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), где один из юзеров опубликовал фото, сделанное в 1990-х в центре столицы.

В кадр попал вход в магазин, расположенный под вывеской «Чистка обуви» и увешанный множеством ярких шнурков. В дверях стоит встречающий клиентов мужчина.

«Интересными были эти будки обувщиков. Часто просто рассматривал ассортимент. Мне кажется, там было все, что душе угодно. Но почему-то я никогда не пользовался их услугами», — написал один из участников дискуссии. Многие вслед за ним рассказали, что по не понятным им самим причинам делали так же.

«А я пользовался услугами чистильщиков. Это как волшебство! Никакие губочки не сравнятся с профессиональной чисткой», — рассказал еще один пользователь. Несколько человек вспомнили, что только в такие места приходили за шнурками для обуви, потому что там всегда можно было найти шнурки необходимого цвета и длины.

Ранее москвичам рассказали о переменах в работе столичных старьевщиков.