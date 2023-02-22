История
07:27, 22 февраля 2023
1 мин.

Раскрыта история первого московского вытрезвителя

Раскрыта история первого московского вытрезвителя
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Историю первого московского вытрезвителя раскрыла «Мослента» в материале историка и журналиста Валерия Бурта. Это было заведение на углу Серебряного переулка рядом с Арбатом.

В 1930-х годах на указанном месте построили баню для метростроевцев, которую позднее преобразовали в «Медвытрезвитель» №2. Постояльцев заведения встречали дежурные милиционеры и фельдшер. В вытрезвителе пациентов мыли и укладывали спать, наутро им устраивали медосмотр и предлагали чай «на дорожку». Услуги в заведении стоили от 10 до 15 рублей.

После пребывания в вытрезвителе на работу человека отправлялось официальное письмо. «"Злоупотребляющим" грозил выговор с записью в трудовую книжку, лишение премии. Могли снять с очереди на новую квартиру или даже уволить с работы. Но так карали тех, кто из вытрезвителей, что называется, не вылезал», — пояснил Бурт.

Ранее работу в столичном вытрезвителе вспомнила москвичка. По ее словам, это было «угнетающее место».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.