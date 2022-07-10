История
Сегодня в 22:47
1 мин.

Опубликована история первого московского стадиона

Опубликована история первого московского стадиона

Историю первого столичного стадиона опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Стадион соорудили в Сокольниках в 1905 году для первого футбольного клуба города, основателями которого были московские коммерсанты — француз Андрей Мусси и немец Роберт Фульда.

«Стадион для клуба — первый в Москве, устроенный по всем правилам: с травяным покрытием, ограждением, скамьями для зрителей. В 1909 году он был расширен, а уже с 1910-го Сокольнический клуб спорта играл в турнире Фульда — это фактически первая московская футбольная лига», — говорится в сообщении. В то время, помимо футбола, в Сокольническом клубе спорта играли в теннис и русский хоккей, уточнил автор поста.

Позже площадка поменяла наименование на «Красные Сокольники». В 1970-х на территории был построен зимний стадион «Спартак». В наши дни это Олимпийский центр имени братьев Знаменских.

Ранее неизвестное здание работы ведущего немецкого архитектора первой трети ХХ века Германа Мутезиуса нашла в подмосковном Электрогорске исследовательница из Школы дизайна ВШЭ.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.