Опубликована история первого московского стадиона

Историю первого столичного стадиона опубликовал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Стадион соорудили в Сокольниках в 1905 году для первого футбольного клуба города, основателями которого были московские коммерсанты — француз Андрей Мусси и немец Роберт Фульда.

«Стадион для клуба — первый в Москве, устроенный по всем правилам: с травяным покрытием, ограждением, скамьями для зрителей. В 1909 году он был расширен, а уже с 1910-го Сокольнический клуб спорта играл в турнире Фульда — это фактически первая московская футбольная лига», — говорится в сообщении. В то время, помимо футбола, в Сокольническом клубе спорта играли в теннис и русский хоккей, уточнил автор поста.

Позже площадка поменяла наименование на «Красные Сокольники». В 1970-х на территории был построен зимний стадион «Спартак». В наши дни это Олимпийский центр имени братьев Знаменских.

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