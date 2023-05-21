Раскрыты подробности о реакции на первые проекты царского метрополитена

О негативной реакции на первые проекты царского метрополитена в Москве вспомнил в материале «Мосленты» историк и журналист Валерий Бурт. В 1902 году о необходимости создания «городских железных дорог большой скорости внеуличного движения» заявили инженеры Петр Белинский и Евгений Кнорре.

Докладная записка о проекте, поданная инженерами на имя столичного генерал-губернатора, была встречена холодно. Противниками выступили православная церковь во главе с митрополитом Сергием, а также Председатель комиссии по сохранению древних памятников, известный архитектор Константин Быковский. В подписанном им заключении Императорского московского археологического общества метрополитен был назван «дерзким посягательством на то, что в городе Москве дорого всем русским людям».

В 1903 году проект отклонили. «В решении гласных думы был определенный резон. Конструкторы планировали снести множество зданий в районе будущей железной дороги. Но главное — оказались бы порушенными десять церквей», — отметил Бурт. Городские власти выразили надежду, что с пассажиропотоком помогут справиться дополнительные трамвайные маршруты.

Ранее россияне обсудили схему московского метро времен СССР. Многие юзеры отметили, что небольшое по сегодняшним меркам количество станций позволяло легче ориентироваться в подземном транспорте.