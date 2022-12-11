Россияне вспомнили первые универсамы «сам-бери» в Москве

О появлении первых магазинов самообслуживания, прозванных в народе «сам-бери», россияне рассказали в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«В Москве первые универсамы стали появляться в 1970-х годах. Для советских людей такие магазины были очень непривычными, так как доступ к продуктам здесь был свободный. В народе их стали называть "сам-бери"», — рассказал автор канала.

Пользовательница сети в комментариях написала, что один из таких универсамов находился около ее дома. Местные жители действительно называли его «сам-бери» или «Гастрономом». Покупатели сами набирали себе в корзину необходимые продукты, а затем шли расплачиваться на кассу. По ее словам, сейчас на этом месте располагается супермаркет «Перекресток».

«У нас рядом с домом был небольшой продуктовый магазин. И только в бакалейном отделе был свободный доступ к товарам. Берешь кукурузные хлопья, например, и идешь оплачивать к кассе. Остальные отделы были обычные — с витринами и продавцами. В округе этот магазинчик так и называли — "сам-бери". Прям из детства название», — поделилась воспоминаниями другая жительница столицы.

Ранее пользователи сети поностальгировали о ценах в магазинах 20-летней давности.