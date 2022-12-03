Пользователи сети поностальгировали о ценах в магазинах 20-летней давности

На ностальгию о ценах на продукты в магазинах 20-летней давности натолкнула пользователей сети фотография чека, опубликованная в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте». На нем указано, что за 20 позиций человек заплатил 291 рубль.

«До слез», «И это все на 200 рублей», «Мне на тот момент было восемь. Товаров по таким ценам не помню, но то, что сейчас в магазинах, очень расстраивает. Популярные и еще недавно недорогие позиции стоят каких-то баснословных денег», — прокомментировали юзеры.

Некоторые пользователи сети отметили, что в те годы зарплаты у людей в регионах составляли несколько тысяч рублей, москвичи же и жители области в среднем зарабатывали около пяти тысяч рублей.

На чеке указано, что, например, пачка пятипроцентного творога стоила 11 рублей, а килограмм майонеза — 25. Упаковку сосисок можно было купить за 20 рублей, а глазированный сырок — за 13-14.

Ранее в сети вспомнили о доступности ресторанов в СССР. По словам одной из пользовательниц сети, в 1960-х годах большинству советских людей были доступны походы в общепит.