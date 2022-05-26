В сети вспомнили первый московский «небоскреб»

В сообществе рассказали, что в 1904 году восьмиэтажное здание у Красных ворот в столичных газетах называли «грандиозной постройкой». Тогда доходный дом Афремова на Садовой-Спасской считался самым высоким во всей Европе.

В комментариях заинтересовались, сохранилось ли здание в своем первоначальном виде. Один из пользователей прислал современное фото дома Афремова, где видно, что в нем по-прежнему восемь этажей. «Прикольно, я бы хотел тут жить», «Сейчас бы таких "небоскребчиков"», — с одобрением отметили фолловеры.

Участники дискуссии вспомнили о других масштабных проектах рубежа XIX-XX веков. «Первый небоскреб в современном понимании (с металлическим каркасом) был построен в Чикаго в 1885 году и имел 10 этажей», — рассказал один из пользователей. Кто-то отметил, что в России первые небоскребы называли «тучерезами» по аналогии с английским словом skyscraper.

Ранее россиян поразило фото здания длиной 736 метров на Варшавском шоссе. В народе постройку назвали «лежачим небоскребом».

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