Пользователи сети вспомнили первый ночной автокинотеатр в Москве

Открытие первого в Москве ночного автокинотеатра пользователи сети вспомнил в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

По словам автора поста, первый такой кинотеатр для автомобилей под открытым небом начал свою работу на западе Москвы в 1999 году. Площадка под названием «Кинодром» была открыта на Крылатской улице.

Сеансы начинались в десять вечера и в час ночи. Фильмы крутили на большом экране, а звук к ним нужно было настроить в собственном автомобиле, настроив радио на определенную волну, которую заранее указывали в билетах.

Как утверждает автор, билеты на сеансы в таком кинотеатре стоили от 120 до 400 рублей. Однако в сети есть информация, что стоимость их была гораздо ниже, от 90-190 рублей за билет.

Ранее стала известна судьба знаменитого кинотеатра в Доме на набережной.