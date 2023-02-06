14:39, 06 февраля 2023
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Стала известна судьба знаменитого кинотеатра в Доме на набережной
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Судьба знаменитого столичного кинотеатра в Доме на набережной была раскрыта в материале «Мосленты». Стало известно, что «Ударник» собираются восстановить в ближайшее время.
«"Ударник" восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Работы по возрождению кинотеатра начнутся в 2023 году», — сообщила изданию представитель кинотеатра Светлана Максимченко.
В здании сделают несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше планируется открыть террасу и смотровую площадку.
На данный момент проводятся работы по проектированию будущего кинотеатра, согласования для начала работ планируется получить в текущем году.
Ранее россияне обсудили популярный в СССР столичный кинотеатр «Прогресс».