Москвичи вспомнили первый ресторан «Ростикс» в России

Атмосферу ГУМа в 90-х годах XX века вспомнили пользователи сети в Telegram-канале «Старая Москва». На обсуждение комментаторов натолкнуло архивное фото магазина.

Ассортимент главного универмага страны после распада СССР стал разнообразным: в продажу поступили иностранные продукты, техника и товары для дома. Кто-то вспомнил, что в 90-е годы в ГУМе начали продавать компьютеры. «Время дикого рынка, чего только ни привозили, порой весьма качественное», «С теплом вспоминаю это время», «Мне очень нравится атмосфера 90-х. Может, потому, что это детство беззаботное», — поделились комментаторы.

Москвичи также вспомнили, что в 1993 году в универмаге открылся первый в России ресторан быстрого питания «Ростикс». «Потом он стал KFC. А вот теперь опять "Ростикс". Все по кругу», — написали в комментариях.

Ранее москвичи вспомнили покупки из валютного супермаркета Arbat Irish House. В этом магазине, открытом в 1991 году, был большой ассортимент продуктов и товаров для дома.