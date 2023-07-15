Москвичи вспомнили покупки из валютного супермаркета на Арбате

Свои покупки в магазине Arbat Irish House в 90-е годы вспомнили москвичи в группе «Другая сторона Москвы» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Автор поста рассказал, что «Ирландский дом» (Arbat Irish House) открылся в центре Москвы в июле 1991 года. Здесь можно было приобрести товар за валюту. В западном супермаркете был большой ассортимент продуктов и товаров для дома.

«Часто там покупали разное. Сразу после их открытия купили там отличную стиральную машину. Очень дорого. И ведь до сих пор исправно и шикарно работает», «Покупал там «Левис 501» в 1993 году», «Хороший был магазин, но минимальная покупка должна была быть минимум на 40 долларов. Мне там часто нужны были только памперсы, киви и йогурт», — поделились историями своих покупок москвичи.

Кроме того, при магазине работал бар Shamrock/«Трилистник», где подавали мясо с картошкой и знаменитое ирландское пиво «Гиннесс».

Ранее москвичи вспомнили ассортимент элитных советских магазинов.