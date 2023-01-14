Раскрыты подробности гибели знаменитого хоккеиста

Подробности о гибели знаменитого хоккеиста Валерия Харламова раскрыла в большом материале «Мослента». Стало известно, что незадолго до смерти спортсмен вместе с супругой попали в аварию на Ленинградском шоссе. Произошло это в мае 1976 года.

«На своей "Волге" 00-17 ММБ он решил обогнать медленно ехавший грузовик, но выехав на встречную полосу увидел, что на него несется такси. Резко вывернув влево, Харламов слетел с дороги, и врезался в столб. Никто еще не знал, что это было "предупреждение" судьбы», — говорится в статье.

Тогда Харламов сразу после восстановления вновь вышел на лед, и та игра, как он сам позже признавался, была для него очень значимой. Спортсмен отмечал, что чувствовал, как остальные участники команды и даже противники оберегают его.

В августе 1981 года сборная СССР улетала на Кубок Канады, однако в этот раз тренер команды решил обойтись без Харламова, сообщив ему об этом прямо в аэропорту. Уже в конце месяца, 27 августа, на том же Ленинградском шоссе произошла страшная автокатастрофа — Валерий и Ирина Харламовы, а также ее двоюродный брат Сергей, находясь все в той же «Волге» вылетели на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. На этот раз шансов выжить не оказалось ни у кого.

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