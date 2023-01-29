Стали известны подробности отношений знаменитого советского режиссера с женой

Подробности отношений знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая с женой стали известны «Мосленте» из материала историка и журналиста Евгения Бурта. С будущей супругой Ниной Гайдай познакомился во время учебы во ВГИКе.

«Репетиции завершались поздно, и он всякий раз провожал Нину. Путь был не близким — с далеких северных окраин Москвы до Гагаринского переулка, расположенного в центре города», — рассказал Бурт. Он отметил, что в 1950-х годах в столице хватало хулиганов, поэтому такие прогулки требовали от режиссера смелости. Обратно Гайдай шел в одиночку в темноте.

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