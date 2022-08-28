Стали известны правила продажи мороженого в дореволюционной Москве

Правила продажи мороженого в дореволюционной столице стали известны из материала «Мосленты». Впервые этот десерт появился в России в конце XVIII века и был доступен только состоятельным людям.

В 1838 году поэт Афанасий Фет жил на Девичьем поле в Москве. Из его воспоминаний ясно, что в то время в столице уже работали мороженщики. «Под наше… окно почти ежедневно приходил мороженник с кадкою на голове и угощал нас своим лакомством; между прочим, и я наслаждался большим стаканом crеme brulеt, стоившим двугривенный», — писал Фет.

В конце XIX века в городе появились уличные торговцы мороженым. Покупателям предлагался десерт с ореховым, сливочным, фисташковым и земляничным вкусами. В уведомлении московского губернатора от 23 июля 1902 года указано, что у продавцов имелось только три-четыре порционных стаканчика и несколько костяных ложечек для всех покупателей. После использования их не мыли.

Ранее пользователи сети поспорили об «исчезнувшем виде торговли» в столице. На дискуссию россиян натолкнуло фото из закусочной.