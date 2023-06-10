Раскрыты подробности работы московских трамваев во время войны

Подробности работы московских трамваев во время Великой Отечественной войны раскрыл в материале «Мосленты» историк Валерий Бурт. По его словам, водители общественного транспорта в те годы ежедневно рисковали своей жизнью, работая под немецкими бомбежками.

Например, трамвайные вагоны разбомбили на Старой и Курсантской площадях, а также на Шоссе Энтузиастов. В тех катастрофах погибли люди. Попадания случились в Дангауэровке и на Красноказарменной площади. Помогали в устранении аварий восстановительные поезда, которые перевозили разбитые составы в депо по частям.

В те годы трамваи перевозили раненых, подвозили эвакуированных к вокзалам. Также в столице появились вагоны, заменившие автомобили, мобилизованные на фронт, которые доставляли грузы по заявкам предприятий и учреждений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин перечислил преимущества новых московских трамваев.