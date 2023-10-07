Стали известны подробности судьбы популярного столичного афериста

Подробности судьбы популярного столичного афериста Вениамина Вайсмана, орудовавшего в советской Москве, раскрыл в интервью «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Поимкой Вайсмана активно занимался Московский уголовный розыск (МУР).

«Незаурядным криминальным талантом обладал Вениамин Вайсман, о «подвигах» которого докладывали самому Сталину. Он выдавал себя за дважды Героя Советского Союза, получившего тяжелые увечья при взятии Берлина. На самом деле, аферист отморозил обе ноги и руку во время побега (всего их было восемь) из вологодского лагеря», — рассказал Бурт.

С июня 1946 по май 1947 мошенник выманил у столичных властей 56 тысяч рублей и множество дефицитных товаров. Он приходил в министерства и ведомства в Москве, демонстрировал липовые документы и справки и получал материальную помощь.

«И все же афериста разоблачили. После того, как Вайсман отсидел последний срок (в общей сложности их было десять), он пришел в МУР сказать, что решил "завязать"», — отметил историк. По его словам, Вайсман выполнил данное обещание.

Ранее историк Олег Фочкин вспомнил, как жили сотрудники МУР, созданного в столице сразу после революции.